Пятница, 31 Мая 2019 года
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Власти Японии сместили зону учений ВМС США от Токио — СМИ

Политика

Чтобы увеличить ежегодное число взлетов и посадок в столичном аэропорту

Токио, 31 мая 2019, 07:42 — REGNUM  Японское правительство приняло решение о смещении зоны проведения учений американских ВВС в Тихом океане. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что предварительно Токио согласовало это решение с Вашингтоном. Таким образом, дислокация американских войск будет перенесена на несколько десятков километров к югу от полуострова Боссо, что недалеко от столицы Японии.

В 2020 году в Японии будут проходить летние Олимпийские игры. Регулярные стрельбы ВМС США могут помешать гражданским рейсам, число которых может возрасти в этот период до 40 тыс. в год.

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