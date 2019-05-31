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В Пакистане за шпионаж к смерти приговорили высокопоставленного военного

Политика

Вместе с ним будет казнен врач, чья личность не раскрывается

Исламабад, 31 мая 2019, 07:44 — REGNUM  Трибунал Пакистана приговорил к смертной казни отставного бригадного генерала Раджу Ризвана к смертной казни за шпионаж, сообщает 31 мая Al JAzeera.

Также военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы другого военнослужащего, вместе с этим к смертной казни уже гражданским судом был приговорен еще один участник шпионажа — врач.

Трое мужчин предстали перед судом по обвинению в нарушении закона о служебной тайне, обычно военные Пакистане держат подобные процессы в тайне, однако в данном случае информация о судебном расследовании появилась в начале 2019 года.

«Подсудимые не были никак связаны между собой, их преступления индивидуальны», — говорится в заявлении военных.

Напомним, вооруженные силы Пакистана играют серьезную роль в политике государства, из влияние на политические институты является определяющим в течение всей истории государства.

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