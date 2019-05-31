Среди жителей Германии всё больше одиноких — власти ФРГ

Берлин, , 07:45 — REGNUM Все больше жителей Германии разных возрастных категорий ощущают себя одинокими. Статистику по этому вопросу предоставило правительство ФРГ по просьбе депутатов от Свободной демократической партии (СвДП), пишет газета Rheinische Post 31 мая.

Согласно исследованиям, число одиноких людей в возрасте 45−84 лет выросло на 15% в период с 2011 до 2017 года. В 2017 году 9,2% людей этой возрастной категории жаловались на чувство одиночества.

Проблема одиночества затрагивает и подростков 11−17 лет. 4,2% подростков заявили, что чувствуют себя одинокими всегда или практически всегда. 27,6% испытывают это чувство периодически, причем девочки чаще, чем мальчики.

Правительство Германии со ссылкой на научные исследования предупреждает, что социальная изоляция губительно сказывается на здоровье, в частности, на течении хронических заболеваний — гипертонии, обструктивных заболеваний легких, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний. Депутаты потребовали от правительства разработать стратегию по борьбе с одиночеством.