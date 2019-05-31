Пятница, 31 Мая 2019 года
07:47:38 МСК

Глава СНБО Украины назвал возможную дату создания нового правительства

Политика

Несмотря на отказ Верховной рады отправить премьер-министра в отставку

Киев, 31 мая 2019, 07:47 — REGNUM  Украина может получить новое правительство к концу августа или к началу сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 30 мая в эфире телеканала «1+1».

"В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября», — рассказал он.

Данилюк отметил, что таким образом Украина может получить очередной кредит от МВФ немного раньше, поскольку если бы выборы в Верховную раду проходили в октябре, то новое правительство сформировали бы только к концу года.

Напомним, ранее Верховная рада Украины провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Читайте также: Верховная рада Украины отклонила отставку премьер-министра Гройсмана

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду представления на увольнение министра обороны Украины, министра иностранных дел и главы СБУ. Эксперты считают, что Рада отклонит и эти решения, поскольку между парламентом и президентом Украины идёт тихая война.

Читайте также: «Идёт необъявленная война»: Рада показывает Зеленскому, «кто в доме хозяин»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить