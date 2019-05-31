Глава СНБО Украины назвал возможную дату создания нового правительства

Киев, , 07:47 — REGNUM Украина может получить новое правительство к концу августа или к началу сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 30 мая в эфире телеканала «1+1».

"В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября», — рассказал он.

Данилюк отметил, что таким образом Украина может получить очередной кредит от МВФ немного раньше, поскольку если бы выборы в Верховную раду проходили в октябре, то новое правительство сформировали бы только к концу года.

Напомним, ранее Верховная рада Украины провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду представления на увольнение министра обороны Украины, министра иностранных дел и главы СБУ. Эксперты считают, что Рада отклонит и эти решения, поскольку между парламентом и президентом Украины идёт тихая война.

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