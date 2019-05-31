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Зеленский: Украина ведет две войны — с Россией и коррупцией внутри страны

Политика

Президент Украины считает, что коррупция является основной угрозой для экономики страны

Москва, 31 мая 2019, 07:28 — REGNUM  Украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с сенатором США Робертом Портманом, что его страна противостоит сразу двум угрозам. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — сообщил Зеленский.

Зеленский сообщил американскому сенатору о необходимости досрочного роспуска Верховной рады, поскольку это «отвечает запросам общества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний президент Украины уже неоднократно говорил о том, что Украина ведет войну с Россией. Также Зеленский не раз отмечал, что президент РФ Владимир Путин для него враг.

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