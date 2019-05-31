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Барзани назвал поджоги курдских земель в Киркуке преступлением

Политика

Курдов преследуют по национальному признаку, уверен национальный лидер Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, 31 мая 2019, 07:46 — REGNUM  Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал поджоги сельскохозяйственных угодий, принадлежащих курдам в спорной провинции Киркук, тяжким преступлением, сообщает 31 мая Kurdistan.ru.

«То, что происходит в этих районах, является нарушением законов, конституции и общечеловеческих ценностей. Людей преследуют по национальном признаку», — подчеркнул Барзани.

Курдский лидер призвал федеральное правительство Ирака незамедлительно принять меры против тех, кто ответственен за указанное преступление.

Напомним, официальный Эрбиль не раз обвинял власти Киркука в проведении политики «арабизации» на спорных территориях, целью которой является вытеснение коренного курдского населения.

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