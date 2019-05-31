Земля или деньги? В Оренбуржье у многодетных появилась альтернатива

Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области многодетные семьи смогут получать денежную компенсацию взамен земельного участка. Депутаты Заксобрания поддержали инициативу врио губернатора Дениса Паслера об альтернативной форме поддержки многодетных семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Закон Оренбургской области «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей», действует уже почти восемь лет. Однако, получив земельные участки, построились на них единицы. Общее количество приступивших к строительству не превышает 9%. Количество застроенных земельных участков — всего 3%. Если исходить из динамики процесса и условий, то проблема с очередностью в регионе будет полностью решена лишь к 2024 году. Это непозволительно долгий срок. И факт получения земли не означает автоматического улучшения жилищных условий», — сказал до процедуры депутатского голосования Денис Паслер.

По его словам, более чем 13,7 тыс. многодетных семей подали заявления на бесплатный участок, землю получили около 9 тыс. семей, примерно 4,8 тыс. все еще стоят в очереди. При этом 35% заявителей-очередников не могут или отказываются получать земельные участки. Причин много. Среди главных — отсутствие инженерной инфраструктуры и удалённость участков от места жительства людей. При этом 20% многодетных семей, получивших землю под индивидуальную застройку, реально нуждаются в улучшении жилищных условий.

Денис Паслер подчеркнул, что денежная компенсация будет носить строго целевой характер и предоставляться семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сумма компенсации составит 200 тысяч рублей.

Врио главы Оренбуржья сообщил, что в бюджете 2019 года на эти цели предусматривается 150 млн рублей. Это значит, что 750 многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия, если выберут денежную выплату взамен участка под строительство, а очередь сократится более чем на 15% всего за год.

Законопроект об альтернативной мере поддержки многодетных семей принят в первом чтении. Нет сомнений, что депутаты одобрят документ и во втором чтении. Планируется, что с 1 июля 2019 года семьи уже смогут воспользоваться правом получения денежной компенсации