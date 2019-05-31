Надо стимулировать Север, чтобы он жил, а не убивать его обещаниями: мнение

Якутск, , 06:32 — REGNUM Принятый Госдумой РФ законопроект о субсидиях на жилье гражданам, уезжающим с Крайнего Севера, сформулирован так, что люди не получат ничего. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Документ написан так, что хорошо звучит в нем только заголовок. То есть он обещает субсидии, но в реальности их придётся ждать неопределенно долго. При этом во время ожидания люди не получат ничего», — выразил уверенность депутат, напомнив, как медленно, «а порой и в обратную сторону», движутся очереди на получение жилья.

По мнению Федота Тумусова, концепция законопроекта о субсидиях на жилье гражданам, уезжающим с Крайнего Севера, продолжает линию, заданную ещё Гайдаром:

«С Севера всех вывезти, выключить свет и повесить замок. Это вместо того, чтобы поддерживать живущих там людей. Нам нужно стимулировать Север, чтобы он жил, — а не убивать его обещаниями, которые не будут реализованы».

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«Впрочем, ничего удивительного. «Денег нет, но вы держитесь», — сказал лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. И ее депутаты действуют по этому принципу. Денег не дают (при профицитном бюджете!), а держаться предлагают», — констатировал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предлагается поправить так, чтобы в списке выразивших желание уехать остались только те, кто подтверждает своё намерение каждый год. Кроме того, теперь отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата будет являться основанием для снятия его с учёта.

«Часть граждан состоят на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Законом № 125-ФЗ формально и систематически отказываются от получения государственного жилищного сертификата (по состоянию на 1 января 2018 г. на указанном учете состоит 194 750 семей граждан, из которых только 49 405 семей граждан подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году)», — поясняется в документации законопроекта.