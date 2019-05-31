Судан лишил лицензии на вещание канал Al Jazeera

Хартум, , 04:19 — REGNUM Военный совет Судана лишил аккредитации на вещание катарский телеканал Al Jazeera. Об этом сообщил сам телеканал.

Сообщается, что суданские службы безопасности проинформировали руководителя суданского бюро Al Jazeera о прекращении вещания и аресте имущества и оборудования телеканала. Также суданские власти объявили об отзыве лицензий на работу корреспондентов и сотрудников телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая журналист Al Jazeera Махмуд Хуссейн был вновь арестован властями Египта. Ранее его арестовывали в 2016 году по обвинениям в распространении недостоверных новостей с целью посеять «хаос в государстве».

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