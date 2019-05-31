Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов

Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что Клинтон намерена использовать телевидение, чтобы влиять на культуру и общество Соединенных Штатов после своего ухода из политики. Источники отмечают, что компания будет занята производством фильмов и телепередач, сделанных «женщинами и о женщинах».

Агентство подчеркивает, что ранее Хиллари Клинтон заключила контракт на продюсирование сериала The Woman's Hour. Сопродюсером этого сериала выступил режиссер Стивен Спилберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намекнула, что у нее «украли» выборы. По ее словам, в настоящее время она консультирует кандидатов в президенты США и рассказывает о том, каково это когда выборы «украдены».

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