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Трамп призвал Конгресс больше вкладываться в гиперзвуковое оружие

Политика

И пообещал гиперзвуковые ракеты, «такие, какие невозможно даже представить»

Колорадо-Спрингс, США, 31 мая 2019, 02:46 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс США выделить больше денег на разработку гиперзвукового оружия в следующем финансовом году. Об этом Трамп заявил в ходе церемонии вручения дипломов в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс.

«Мы попросили Конгресс больше инвестировать в гиперзвуковое оружие. У нас есть прототипы, находящиеся на стадии разработки — такие, которых вы еще не видели, такие, которые даже представить себе нельзя», — заявил он.

Трамп отметил, что также просил выделять больше денег на разработки, связанные с искусственным интеллектом, ядерным оружием, а также на проекты в космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на конференции в Гонолулу (штат Гавайи) представили схематический внешний облик будущей гиперзвуковой ракеты наземного базирования. Изображение Hypersonic Weapons System (HWS) представил генерал-лейтенант армии США Нил Тургуд.

Читайте ранее в этом сюжете: В США показали внешний облик будущей гиперзвуковой ракеты

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