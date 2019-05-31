Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

«У иранцев были планы поднять мировые цены на нефть», — заявил он.

Помпео также заявил, что располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на танкеры у берегов ОАЭ. В частности, по его словам, такими доказательствами также располагает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры у берегов ОАЭ в ходе своего выступления в Абу-Даби. При этом Болтон отказался предоставить какие-либо доказательства причастности Тегерана к атакам.

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