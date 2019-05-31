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Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите G20

Политика

Решение о договорённости прозвучало во время телефонных переговоров

Анкара, 31 мая 2019, 02:12 — REGNUM  Договорённость о встрече на предстоящем саммите G20 в городе Осаке (Япония) стала одним из итогов переговоров президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Anadolu.

Напомним, очередной саммит G20 пройдёт в Осаке 28 — 29 июня 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись 30 мая. Обсуждаемые темы: двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в оборонной сфере, и война в Сирии, в частности ситуация в Идлибе.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, график главы РФ на G20 до конца ещё не составлен.

Читайте подробнее: График встреч Путина на саммите G20 пока не сформирован — Песков

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии

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Российско-турецкие отношения
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