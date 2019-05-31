Путин и Эрдоган договорились о встрече на саммите G20

Анкара, , 02:12 — REGNUM Договорённость о встрече на предстоящем саммите G20 в городе Осаке (Япония) стала одним из итогов переговоров президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Anadolu.

Напомним, очередной саммит G20 пройдёт в Осаке 28 — 29 июня 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись 30 мая. Обсуждаемые темы: двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в оборонной сфере, и война в Сирии, в частности ситуация в Идлибе.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, график главы РФ на G20 до конца ещё не составлен.

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