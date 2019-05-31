Белый дом готовит выступление Пенса о правах человека в Китае

Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Белый дом готовит выступление вице-президента США Майка Пенса, посвященное правам человека в Китае, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что выступление Пенса будет приурочено к 30-й годовщине событий в Китае на площади Тяньаньмэнь. По словам источников, речь для вице-президента готовит некий высокопоставленный «ястреб» в администрации президента США Дональда Трампа, имя которого источник не называет. Телеканал предполагает, что выступление может быть связано с введением новых санкций против Китая.

ABC обратился в администрацию американского президента с просьбой прокомментировать эту информацию. В Белом доме заявили, что речь Пенса для выступления, запланированного на июнь, находится в работе.