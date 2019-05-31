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Иначе – «долго ждать». Зеленский объяснил Вашингтону роспуск Рады

Политика

Украинский президент заявил, что роспуск Верховной Рады «отвечает запросам общества»

Иначе – «долго ждать». Зеленский объяснил Вашингтону роспуск Рады
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимирский Зеленский и Роберт Портман

Киев, 31 мая 2019, 00:49 — REGNUM  Досрочный роспуск Верховной рады необходим, потому что это «отвечает запросам общества», заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом (штат Огайо, Республиканская партия), сообщили в пресс-службе главы Украины.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать», — сказал Зеленский.

Напомним, Портман встретился в Зеленским в Киеве 30 мая. Обсуждаемые темы: роспуск Рады и досрочные парламентские выборы, ситуация в Донбассе, антироссийские санкции Вашингтона, «приближение Украины к ЕС и НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рада 30 мая отказалась отправить в отставку украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, отклонив инициативу Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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