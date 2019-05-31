Россия и Монголия по спорным темам топлива и жилья

Улан-Батор, , 00:46 — REGNUM В Улан-Баторе, по итогам 22-е заседание Российско-Монгольской межправкомиссии, стороны пришли к согласию по ряду тем.

Полностью решен вопрос, связанный с особым налогом на дизельное топливо, которое было поставлено в АО «Улан-Баторская железная дорога», в сумме 100 млрд тугриков. Стороны отметили, что решением этого вопроса создается благоприятные возможности финансирования для обновления железной дороги.

Также по результатам договоренностей у 550 семей, которые ныне живут в квартирах, находящихся в собственности РФ в городе Улан-Баторе, появилась возможность взять квартиры в собственность.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией третьего этапа совместной программы по оздоровлению скота, достижением объема взаимной торговли до 2 млрд долларов к 2020 году, расширением и развитием сотрудничества в энергетической, горно-рудной и гуманитарной областях.

Вице-премьер Монголии, председатель монгольской части Российско-Монгольской межправкомиссии Улзийсайханы Энхтувшин и заместитель председателя правительства РФ и председатель российской части Комиссии Алексей Гордеев подписали протокол по результатам заседания.