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Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Политика

Инициатива провалилась на голосовании

Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
President of Mexico
Марк Цукерберг

Менло-Парк, США, 31 мая 2019, 00:51 — REGNUM  Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров. Трансляция заседания велась на сайте Facebook.

Сообщается, что большинством голосов было отвергнуто предложение о смещении Цукерберга с поста главы совета директоров, а также ряд других инициатив.

Отмечается, что Цукерберга предложила сместить гендиректор компании Northstar Asset Management Джули Гудридж. Она выносит подобную инициативу на голосование уже шестой год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая глава Facebook Марк Цукерберг ответил на критику соучредителя компании Криса Хьюза. Цукерберг заявил, что раздел Facebook на несколько компаний не поможет решить проблемы соцсети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Еврокомиссии назвали крайней мерой предложение по разделу Facebook

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