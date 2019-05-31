Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Менло-Парк, США, , 00:51 — REGNUM Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров. Трансляция заседания велась на сайте Facebook.

Сообщается, что большинством голосов было отвергнуто предложение о смещении Цукерберга с поста главы совета директоров, а также ряд других инициатив.

Отмечается, что Цукерберга предложила сместить гендиректор компании Northstar Asset Management Джули Гудридж. Она выносит подобную инициативу на голосование уже шестой год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая глава Facebook Марк Цукерберг ответил на критику соучредителя компании Криса Хьюза. Цукерберг заявил, что раздел Facebook на несколько компаний не поможет решить проблемы соцсети.

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