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В честь Ночи предопределения в Туркмении помиловали 764 заключенных

Политика

Чиновникам поручено трудоустроить помилованных туркменистанцев

В честь Ночи предопределения в Туркмении помиловали 764 заключенных
В тюрьме

Ашхабад, 31 мая 2019, 00:31 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовв честь священной для мусульман Ночи предопределения подписал указ о помиловании 764 человек, отбывающих наказание в тюрьмах страны, пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства поручил генеральному прокурору Батыру Атдаеву и руководству правоохранительных органов принять меры для того, чтобы все помилованные в кратчайшие сроки оказались на свободе и смогли вернуться к своим семьям.

Также туркменский лидер отдал поручения главам областей, районов и городов заняться трудоустройством помилованных туркменистанцев.

«Проводя акции помилования, мы даем возможность людям, раскаявшимся в содеянном, начать новую жизнь, честным трудом искупить вину и внести вклад в работу по развитию страны», — подчеркнул Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что за 2018 год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов помиловал свыше 3,1 тысячи заключенных, а в 2017 году — более 3,3 тысячи.

Отметим, что в Туркмении помилования заключенных обычно приурочивают к четырем праздничным датам — ко Дню независимости, ко Дню нейтралитета, к Новрузу и к Ночи предопределения.

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Политика Туркмении
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