Японские туристы смогут посещать Туркмению по льготной цене

Ашхабад, , 00:16 — REGNUM Для граждан Японии, приезжающих в Туркмению в туристических целях, за оформление одноразовой визы сроком до 10 суток будет введен льготный тариф на получение визы. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил «Туркменистан сегодня».

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Делается это для дальнейшего развития туркмено-японского сотрудничества в туристической сфере.

Также глава государства распорядился освободить граждан Японии от уплаты консульских пошлин, в том числе за проведение срочных, в нерабочее время, в выходные и праздничные дни консульских работ при оформлении краткосрочных туристических виз.