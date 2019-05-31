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Японские туристы смогут посещать Туркмению по льготной цене

Политика

Туркменские власти пытаются привлечь туристов из Японии

Ашхабад, 31 мая 2019, 00:16 — REGNUM  Для граждан Японии, приезжающих в Туркмению в туристических целях, за оформление одноразовой визы сроком до 10 суток будет введен льготный тариф на получение визы. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил«Туркменистан сегодня».

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Делается это для дальнейшего развития туркмено-японского сотрудничества в туристической сфере.

Также глава государства распорядился освободить граждан Японии от уплаты консульских пошлин, в том числе за проведение срочных, в нерабочее время, в выходные и праздничные дни консульских работ при оформлении краткосрочных туристических виз.

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Внешняя политика Туркмении
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