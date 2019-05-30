Пенс призвал Трюдо вместе бороться против Кубы и Венесуэлы

Оттава, , 23:57 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «работать вместе» против Кубы и Венесуэлы, 30 мая передает агентство Reuters.

«Мы должны работать вместе, чтобы привлечь Мадуро к ответственности… разоблачить пагубное влияние Кубы… и восстановить свободу и демократию», — заявил Пенс после переговоров с Трюдо в Канаде.

И США, и Канада поддерживают Хуана Гуайдо, самоназначенного «временного президента» Венесуэлы, и ведут кампанию экономического давления против Латиноамериканской страны.

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