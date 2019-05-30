В Балтийское море стягиваются корабли ВМС США и НАТО

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт, сообщает 30 мая сайт международной системы слежения за маршрутами судов AIS.

Ранее тем же маршрутом в акваторию Балтики зашёл канадский фрегат St.Johns.

Пресс-служба ВМС США заявляет, что с борта Mount Whitney командование воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США будет управлять ходом крупномасштабных военно-морских манёвров НАТО BALTOPS 2019.

В этих учениях, которые будут проходить с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря, будут участвовать 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса.

По плану учений BALTOPS 2019 будут проведены десантные операции, тренировки по борьбе с подводными лодками, надводными кораблями и авиацией противника.

Основная часть манёвров будет проходить возле границ Российской Федерации.

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