Четверг, 30 Мая 2019 года
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Госдеп США возьмёт в аренду стрельбище в окрестностях Киева

Политика

«Для повышения эффективности украинских правоохранительных структур»

Киев, 30 мая 2019, 23:33 — REGNUM  Одно из подразделений Госдепа США объявило о конкурсе на аренду стрелкового комплекса в ближних окрестностях Киева для проведения тренировок с украинскими силовиками из различных ведомств, сообщает 30 мая ТАСС.

Арендовать стрельбище в столице Украины намерено бюро Госдепартамента США по борьбе с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам. В объявлении о конкурсе указано, что бюро намерено помочь Украине в деле «повышения эффективности ее правоохранительных структур».

Арендуемое Госдепом стрельбище будет использоваться для тренировок подразделений спецназа, сотрудников Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро и госпогранслужбы Украины. Сроки аренды не указываются.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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