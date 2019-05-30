Мурманским врачам разрешат приватизировать служебное жилье

Мурманск, , 22:57 — REGNUM Врачи, отработавшие пятилетний срок в Мурманской области как молодые специалисты, получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявил врио губернатора Андрей Чибис, выступая перед областными депутатами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны сделать все для того, чтобы они у нас остались, и будет очень обидно, если мы потеряем эти кадры и не привлечем новые», — подчеркнул глава региона.

Кроме этого, Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов законодательно разрешить приватизацию служебного жилья, в котором живут врачи и другие работники соцсферы.

«Нам нужно за них бороться», — подчеркнул Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нехватка кадров — острая проблема мурманского здравоохранения. В конце прошлого года региону требовалось почти 800 врачей.

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