Четверг, 30 Мая 2019 года
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Пентагон: Через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35

Политика

Это не только нарушит совместимость Турции с НАТО, но и нанесет ущерб базовым принципам НАТО

Пентагон: Через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35
© ИА REGNUM
С-400

Вашингтон, 30 мая 2019, 22:44 — REGNUM  Принятие Турцией на вооружение российских комплексов ПВО С-400 пагубно отразится на американской программе истребителей пятого поколения F-35, дав России канал получения разведданных об этих самолётах, заявила 30 мая помощник шефа Пентагона Кэтрин Уилбаргер в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Кроме того, подчеркнула Уилбаргер, это нарушит совместимость вооруженных сил Турции и других стран НАТО, лежащую в основе военного альянса.

«Будем откровенны, С-400 — это российская система, специально созданная для уничтожения таких самолетов, как F-35. Невозможно себе представить, чтобы Россия не воспользовалась такой возможностью получать разведывательную информацию», — сказала Кэтрин Уилбаргер.

По ее мнению, с этой точки зрения появление у Турции систем ПВО С-400 представляет для США «огромный вызов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что полученные от США истребители пятого поколения F-35 Турция разместит вне зоны действия российских С-400.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция намерена разместить американские истребители вне зоны покрытия С-400

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