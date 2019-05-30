Встреча Путина и Трампа в Нормандии не планируется — Белый дом

Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не владеет информацией о том, планируется ли пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на празднование 75-летия высадки союзных войск в Нормандии и, соответственно, не готовится к какой-либо встрече президента Трампа с российским лидером Путиным в рамках этих мероприятий во Франции. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома США.

«Мы не знаем о каком-либо приглашении, которое бы направляла французская сторона, я бы просила вас обратиться к ним», — сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос в ходе телефонного брифинга.

Также она подчеркнула, что Белый дом не ведет какой-либо подготовки встречи между Трампом и Путиным в ближайшее время.

Уточняется, что в рамках визита Трампа в Нормандию на мероприятия в честь 75-летия со дня высадки союзных войск, состоятся переговоры президента Соединённых Штатов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стоит отметить, что ранее в Кремле также заявили, что не получали приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии.

Напомним, что пять лет назад Владимир Путин приезжал в Нормандию на 70-ю годовщину высадки союзных войск. В рамках этого визита Путин провел две беседы с президентом США Бараком Обамой, а также четырехсторонние переговоры с лидерами Германии, Франции и Украины, положив начало так называемому «нормандскому формату».