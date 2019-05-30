Достойный ответ министра Лаврова на беспардонные заявления японца

Анатолий Кошкин, , 22:09 — REGNUM

Несмотря на в целом положительную оценку завершившихся в Токио переговоров российских и японских министров иностранных дел и обороны в формате «2 + 2», создается впечатление, что они проходили в несколько нервозной обстановке. Российским министрам были устроены «показательные выступления» японских ультраправых, которые на сей раз оглашали истошными воплями о «возвращении исконных территорий» не только квартал российского посольства, но и центр японской столицы перед зданием парламента страны. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о недовольстве правонационалистических сил нынешней японской властью за недостаточно твердую, как они считают, позицию в вопросе перечеркивания итогов Второй мировой войны, выдвижения требований к Москве идти на территориальные уступки.

Отнюдь не только в обстановке дипломатических улыбок проходили и переговоры. Так, японская газета «Майнити симбун» подчеркивает, что во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу министр обороны Японии Ивая Такэси выразил опасения относительно растущего военного присутствия Москвы на «северных территориях», как официальный Токио произвольно именует российские южные Курилы.

«Я объяснил, что военное усиление на северных территориях неприемлемо для Японии», — заявил Ивая журналистам после переговоров.

Вместе с тем газета отмечает, что Шойгу со своей стороны в долгу не остался и заявил об обеспокоенности Москвы американскими системами противоракетной обороны Aegis, которые Токио хочет поставить на вооружение своей постоянно усиливающейся армии. На это Ивая, как и прежде, заверял российского коллегу, что данные комплексы предназначены-де «исключительно для расширения оборонного потенциала Японии и не представляют никакой угрозы для России». Странная, право, получается ситуация, когда Япония на своей территории имеет право «расширять оборонный потенциал», а России на своей территории Токио этого «не позволяет».

Не по нраву даже весьма ограниченные меры по обеспечению обороны Курильских островов и министру иностранных дел Японии Коно Таро. Он даже включил недовольство своего правительства ничем не угрожающими Японии мерами по обучению размещенного на Курилах российского контингента в свое выступление по итогам переговоров.

«Что касается ракетных стрельб и размещения истребителей и другого усиления военного присутствия России на северных островах (то есть наших южнокурильских — А.К.), то мы заявили России, что это неприемлемо с точки зрения нашей юридической позиции», — сказал Коно.

А что же это за «юридические позиции», о которых японское правительство последнее время упоминает в своих участившихся протестах в адрес нашей страны? Видимо, это — принятое обеими палатами японского парламента в 2009 году «законодательство» о том, что суверенитет на южных Курилах принадлежит вовсе не России, а Японии. И Москва, похоже, смирилась с таким вызывающим провокационным решением высшей законодательной власти Страны восходящего солнца. Об этом, в частности, свидетельствует то, что руководство России и высокопоставленные дипломаты как ни в чем не бывало продолжают вести переговоры фактически о судьбе Курильских островов и населяющих их тысяч граждан нашей страны. Лишь иногда одергивая зарвавшихся японских дипломатов с их беспардонными, прямо скажем, оскорбляющими наш народ вызывающими требованиями.

Вот и на сей раз министру Лаврову пришлось, в рамках дипломатичного тона, но вполне твердо поставить своего коллегу на место, заявив:

«Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южнокурильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как это и принято на основе международного права».

Думается, в таком же духе пора отвечать японцам и на их незаконные притязания на наши земли. Тем более что это явится отражением позиции подавляющего большинства российского народа, отвергающего любые попытки нарушения суверенитета и территориальной целостности Отчизны.