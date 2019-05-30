Четверг, 30 Мая 2019 года
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Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

Политика

За продление санкций проголосовали десять членов СБ ООН, представители пяти стран воздержались

Нью-Йорк, США, 30 мая 2019, 22:09 — REGNUM  Совет безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия и другие санкции в отношении Южного Судана, 30 мая передает агентство Associated Press.

Из 15 постоянных и временных членов СБ ООН за продление санкций проголосовали десять, представители пяти стран — Южной Африки, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, России и Китая — воздержались.

Несмотря на заключение мира в Южном Судане, страна так и не смогла созвать новое правительство, в которое вошли бы представители оппозиции и действующих властей — по мирному договору это должно было произойти до 12 мая.

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