Медведев прибыл в Ашхабад, где пройдет встреча глав правительств стран СНГ

Ашхабад, , 22:09 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в столицу Туркмении — город Ашхабад, где должно пройти заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба правительства России.

Заседание Совета глав правительств стран Содружества независимых государств должно состояться в Ашхабаде в пятницу, 31 мая. Участники заседания будут обсуждать актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. Также состоится обмен мнениями по текущей ситуации в Содружестве.

Напомним, что до приезда в Ашхабад Медведев находился в Ургенче — центре Хорезмской области Узбекистана. Там он принял участие в первом заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств. Там же Медведев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.