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Медведев прибыл в Ашхабад, где пройдет встреча глав правительств стран СНГ

Политика

Перед этим Медведев побывал в Ургенче, где провел переговоры с высшим политическим руководством Узбекистана

Медведев прибыл в Ашхабад, где пройдет встреча глав правительств стран СНГ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Ашхабад, 30 мая 2019, 22:09 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в столицу Туркмении — город Ашхабад, где должно пройти заседание Совета глав правительств СНГ. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба правительства России.

Заседание Совета глав правительств стран Содружества независимых государств должно состояться в Ашхабаде в пятницу, 31 мая. Участники заседания будут обсуждать актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. Также состоится обмен мнениями по текущей ситуации в Содружестве.

Напомним, что до приезда в Ашхабад Медведев находился в Ургенче — центре Хорезмской области Узбекистана. Там он принял участие в первом заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств. Там же Медведев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

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Правительство России
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