Заместитель председателя КНР посетил с визитом Нидерланды

Амстердам, , 22:06 — REGNUM С визитом в Нидерландах по приглашению премьер-министра этой страны Марка Рютте побывал заместитель председателя КНР Ван Цишань. Переговоры двух политиков были направлены на укрепление взаимного доверия и реализацию договоренностей, достигнутых главой нидерландского правительства с китайским партийно-государственным лидером Си Цзиньпином, сообщает 30 мая Синьхуа.

В ходе переговоров отмечалось, что в последние годы двусторонние контакты приобрели позитивную динамику и позволили достичь высоких результатов в экономическом и гуманитарном сотрудничестве. По словам Ван Цишаня, необходимо и дальше расширять двустороннюю торговлю, финансовое и инвестиционное взаимодействие.

Поддерживая европейскую интеграцию, Китай вместе с ЕС готов отставить принцип свободы торговли и надеется на активное участие Нидерландов в проекте «Пояса и пути».

Рютте назвал КНР «важным партнером по сотрудничеству», отметив совпадение «Пояса и пути» с европейской стратегией по взаимодействию в Евразии. Премьер высказался за расширение технологического и инновационного взаимодействия, а также высоко оценил позицию Китая по борьбе с глобальными климатическими изменениями.

По завершении переговоров, Ван Цишань был принят королем Нидерландов Виллемом-Александром, который высказался за укрепление сотрудничества КНР с ЕС.