Польский политик: Россия – враг врага Польши

Варшава, , 21:51 — REGNUM Председатель партии «Конфедерация Корвин Лирой народники» Януш Корвин-Микке в телевизионном интервью заявил, что председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский должен предстать перед судом за то, что оскорбляет и отвергает Россию. По мнению политика, главным врагом Польши сегодня является Украина, а Россия в таком случае — враг врага, и с ней надо налаживать отношения.

«То, что вы делаете, Ярослав, — это преступление. И за это, я надеюсь, вы ответите», — приводит слова Януша Корвин-Микке газета niezalezna.pl.

«У нас есть бандеровцы, которые на данный момент имеют поддержку не очень высокую, но напоминаю, что выше, чем Адольф Гитлер за три года до прихода к власти», — напомнил политик.

Партия «Конфедерация Корвин Лирой народники» не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в Европарламент, прошедших 26 мая. Набрав только 4,55% голосов, партия не получила ни одного депутатского мандата.