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Китай готов договариваться с США только на равноправной основе

Политика

Минкоммерции КНР сформулировало позицию к торговым переговорам с США

Китай готов договариваться с США только на равноправной основе
Цитата из к/ф «Путь дракона». реж. Брюс Ли.1972. Гонконг. Италия
Китай и США

Пекин, 30 мая 2019, 21:38 — REGNUM  Прогресс на китайско-американских переговорах по торгово-экономическим вопросам возможен только при искренности со стороны США, а двусторонние консультации могут проходить только на основе равенства и взаимоуважения. Как сообщает 30 мая Синьхуа, такую точку зрения высказал на ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Ответственность за нынешнюю кризисную ситуацию, связанную с новым раундом торговой войны, чиновник возложил на Вашингтон, высказывания и действия которого он охарактеризовал как непоследовательные. «С одной стороны, они говорят, что скоро достигнут соглашения с Китаем, с другой — что не готовы договориться с Китаем», — отметил представитель министерства.

Гао Фэн особо подчеркнул, что КНР не пойдет ни на какие уступки в вопросах, касающихся важных принципов, несоблюдение которых угрожает суверенитету и достоинству страны.

Напомним, что второй раунд тарифных санкций против импортных товаров из КНР был запущен соответствующим заявлением президента США Дональда Трампа 5 мая 2019 года. С 15 мая началось беспрецедентное давление на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei Technologies.

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Торговая война между Китаем и США
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