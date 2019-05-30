В Таджикистане досрочно выполнен план весеннего призыва в армию

Душанбе, , 21:31 — REGNUM Весенний призыв в армию во всех регионах Таджикистана по состоянию на 30 мая выполнен на 100%. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-центре министерства обороны страны.

Весенний призыв в ряды вооруженных сил Таджикистана стартовал 1 апреля и закончится 31 мая 2019 года.

В соответствии с указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона, за время весеннего призыва из рядов вооруженных сил страны будут уволены в запас военнослужащие, установленные сроки военной службы которых закончились.

Весеннему призыву подлежат таджикистанцы мужского пола, которым на момент призыва исполнилось полных 18 лет. Граждане Таджикистана старших призывных возрастов, не имеющие права на отсрочку, также призываются на службу в рядах вооруженных сил страны.

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Напомним, что одной из первых областей, выполнивших план по весеннему призыву, стала Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО). Так, на 11 апреля 2019 года план-наряд по призыву в армию ГБАО выполнила на 106%.