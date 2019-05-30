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Роскосмос: Пентагон разрушает взаимодействие России и США в космосе

Политика

Этого следовало ожидать

Роскосмос: Пентагон разрушает взаимодействие России и США в космосе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пентагон

Москва, 30 мая 2019, 21:22 — REGNUM  Решение министерства обороны США наложить запрет на использование российских ракет лишает американских производителей возможности работать с Российской Федерацией и разрушает российско-американские отношения. Об этом сегодня, 30 мая, заявили в российской государственной корпорации «Роскосмос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. При этом данный запрет начнет действовать только с 31 декабря 2022 года.

В Роскосмосе заявили, что данное решение Пентагона по сути лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения. Также в госкорпорации подчеркнули, что речь идёт о проявлении недобросовестной конкуренции.

«Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг», — заявили в Роскосмосе.

Также в компании напомнили, что с большим трудом за последние десятилетия удалось наладить российско-американское взаимодействие в области космоса, а теперь Пентагон своими действиями фактически разрушает его.

«Пентагон хочет разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», — сказали в госкорпорации.

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Российско-американские отношения
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