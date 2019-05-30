Губернатор «для людей»: год после вступления в должность Виктора Томенко

Москва, , 20:56 — REGNUM В четверг, 30 мая, исполнился год со дня назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В сентябре 2018 года он победил на выборах с результатом 53,61% голосов избирателей, и вступил в должность губернатора регион.

«Первое и главное, что можно сказать о Викторе Томенко — у него все нормально с рейтингом доверия. Я видела опросы, которые показывают, что с осени прошлого года по весну этого у него рейтинг не падает, а, скорее, растет. И в целом, учитывая то, что уже нет никакого эффекта новизны, что граждане уже привыкли к своему губернатору, а рейтинг продолжает расти, это означает, что губернатору удалось найти с гражданами общий язык», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Его политический стиль достаточно современен, он активно ведет Инстаграм, активно общается с людьми. Представители парламентских партий и общественных организаций отмечают, что им стало легче общаться с властью. Все указывает на то, что Виктор Томенко стремится выстроить в регионе нормальное пространство общественной дискуссии, готов разговаривать с людьми лицом к лицу, ездит по муниципалитетам, и не «бегает» от неудобных вопросов», — продолжила вице-президент Фонда открытой новой демократии.

«Виктор Томенко — достаточно открытый управленец, и люди в регионе в целом отмечают, что с ним стало проще встречаться для решения каких-то вопросов и проблем, и можно сказать, что он за прошедший год не замкнулся, не начал работать «на отчеты и цифры», а продолжает оставаться в контакте с жителями региона», — завершила свой комментарий Анна Федоров.