Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы

Хама, Сирия, , 20:54 — REGNUM Наступление Сирийской арабской армии в северо-западной части Хамы было остановлено до получения дальнейших указаний. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама. Источники также подтвердили, что в последнее время в эти районы прибыло большое количество подкреплений, но добавили, что они не получили никаких дальнейших приказов.

Другие источники из армии сообщают, что сирийские военные ждут разрешения от российских вооруженных сил, которые ведут переговоры с Турцией о дальнейшей судьбе Идлиба.

Несмотря на прекращение наземного наступления, сирийские военные продолжают массированные бомбардировки удерживаемых боевиками районов в провинциях Идлиб и Хама. Удары наносятся как авиацией, так и артиллерийскими подразделениями.

Известно, что Анкара опять обратилась к Москве с просьбой об установлении прекращения огня вокруг Идлибской зоны деэскалации после того, как джихадисты потеряли большую часть территории на северо-западе Хамы.

Прошлое прекращение огня по просьбе Турции с нуля часов 18 мая на трое суток дорого обошлось сирийской армии. В результате джихадисты, использовав передышку, подтянули подкрепления, тяжелое вооружение и выбили сирийских военных из стратегического города Кафр-Набудех.

В контрнаступлении на этот город участвовали и протурецкие боевики из сил «Щит Евфрата», прибывшие из региона Африн. Город был возвращен через четыре дня. Однако за это время сирийские правительственные силы понесли значительные потери в живой силе и технике.