Псковский депутат отказался от мандата «в связи с большой загруженностью»

Псков, , 20:38 — REGNUM В Псковском областном собрании депутатов стало на одного народного избранника меньше. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, сегодня, 30 мая, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Яна Лузина («Единая Россия»), избранного по одномандатному избирательному округу № 2.

Депутат сложил полномочия по собственному желанию «в связи с большой загруженностью»: Ян Лузин возглавляет крупную девелоперскую компанию — он генеральный директор группы компаний «Луг».

Депутаты назначили дополнительные выборы по округ № 2 на единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

Отметим, что Лузин избирался в псковский региональный парламент дважды: он был депутатом и в прошлом, пятом созыве Псковского областного собрания депутатов. В 2007—2009 годах он был главой Пскова, в 2009—2010 годах — сити-менеджером Пскова (главой городской администрации), также в 2010 году Лузин работал заместителем губернатора Псковской области. В 2016 году он победил на выборах в Псковское областное собрание депутатов по округу № 2 в городе Пскове, набрав в свою поддержку 56,82% голосов.

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