В ЦИК «Единой России» обсудили итоги дня предварительного голосования

Москва, , 20:35 — REGNUM В единый день предварительного голосования «Единой России» явка избирателей составила 10,41%. На счетные участки пришли более 1,6 млн человек. Об этом на заседании президиума Генерального совета партии сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«Явка на предварительном голосовании составила более 1,6 миллиона человек, что составляет 10,41% от общего числа избирателей. Средняя явка на выдвижении в Госдуму составила 7,39%, по голосованию за кандидатов в депутаты Законодательных собраний — 10,83%, средняя явка на ПГ по выборам кандидатов в депутаты административных центров составила 8,28%. Также более 53 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании», — рассказал Андрей Турчак.

«В этом году мы зафиксировали рекордное количество молодых участников предварительного голосования — 1596 человек, или 38%. Такой результат стал во многом возможен благодаря специально проведенному обучению с опытными наставниками в рамках проекта «ПолитСтартап», — сообщил секретарь Генсовета партии.

Конференции региональных отделений, на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на сентябрьских выборах, пройдут в июне — июле. «Напомню, что никаких изменений, которые будут отличаться от результата голосований, мы не допускали и допускать не будем. «Подковерные» договоренности исключены. Кто реально победил, то есть набрал на предварительном голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на соответствующем месте», — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, координатор работы партии по направлению «Молодежная политика» Алена Аршинова сообщала, что по итогам предварительного голосования «Единой России» около 310 молодых кандидатов показали высокие результаты, которые позволяют им претендовать на выдвижение по округам и спискам партии на выборах в законодательные собрания и административные центры на выборах 8 сентября.

«Общее количество молодых кандидатов в этом году достигло рекордного уровня — 38%, — сообщила Алена Аршинова. — В Республике Северная Осетия-Алания, Мурманской, Сахалинской, Пензенской областях доля молодежи составила более половины всех кандидатов. По итогам процедуры количество молодых победителей ПГ на уровне ЗС и АЦ существенно увеличилось и составило около 310 — это молодые кандидаты, результаты которых позволяют им претендовать на выдвижение по округам и спискам «Единой России» на выборах 8 сентября».

По ее словам, количество желающих принять участие в проекте возросло в 3,5 раза — всего было получено более 5500 заявок.

«В то же время почти в два раза возросло и количество наставников проекта — их стало более 700. Участники проекта могли пройти обучение дистанционно на сайте «ПолитСтартапа», а также в своих регионах, где состоялось 104 очных образовательных мероприятия по прикладным темам организации избирательных кампаний», — пояснила Алена Аршинова.

В единый день предварительного голосования «Единой России» на уровне местного самоуправления приняли участие более 13 тысяч молодых кандидатов в возрасте до 35 лет. По предварительным итогам, среди них ожидается несколько тысяч победителей. Об этом сообщил председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов.

«В предварительном голосовании на уровне органов местного самоуправления участвовало более 13 тысяч человек до 35 лет. Самыми активными стали штабы в Краснодарском крае — от них подали заявки 5210 человек, Республике Башкортостан — 2002 человека, Пензенской области — 850 человек и Брянской области — 728 человек. По предварительным итогам, ожидается несколько тысяч победителей из числа молодых людей», — сказал Денис Давыдов, отметив, что окончательные результаты предварительного голосования будут подведены на региональных конференциях партии.

По его словам, высокую активность показали и молодые избиратели.

«Самая высокая явка молодежи на предварительном голосовании в Тульской, Челябинской, Брянской областях, Пермском и Краснодарском краях. Там явка молодежи от общего числа проголосовавших превышала 50%», — сообщил председатель Координационного совета МГЕР.

В заключение он подчеркнул, что на сегодняшний день задача «Молодой Гвардии» переформировать свои избирательные молодежные штабы в регионах, чтобы оказывать всяческую поддержку молодым кандидатам непосредственно в период предвыборной кампании.

«Уверен, что победители предварительного голосования успешно выступят на сентябрьских выборах, а кандидаты, набравшие чуть меньше голосов, получат серьезный и необходимый политический опыт для будущей работы. Молодые кандидаты доказали своей работой, что готовы не только к конкурентной борьбе, но и к решению острых и важных вопросов населения», — заключил Денис Давыдов.