Четверг, 30 Мая 2019 года
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Гражданка России Татьяна Валовая возглавила женевский офис ООН

Политика

Её назначил генсек ООН Антониу Гутерреш

Женева, Швейцария, 30 мая 2019, 20:30 — REGNUM  Гражданка Российской Федерации Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве», — заявил Хак.

Он подчеркнул, что гражданка России Татьяна Валовая имеет значительный опыт в сфере журналистки, дипломатии и государственной службы.

До настоящего момента данный пост занимал датчанин Михаэль Меллер. Что касается Валовой, то она является министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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Организация Объединённых Наций
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