Гражданка России Татьяна Валовая возглавила женевский офис ООН

Женева, Швейцария, , 20:30 — REGNUM Гражданка Российской Федерации Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве», — заявил Хак.

Он подчеркнул, что гражданка России Татьяна Валовая имеет значительный опыт в сфере журналистки, дипломатии и государственной службы.

До настоящего момента данный пост занимал датчанин Михаэль Меллер. Что касается Валовой, то она является министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.