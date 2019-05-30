Четверг, 30 Мая 2019 года
20:39:19 МСК

Зеленский рассказал, за какие места его поддерживают Германия и Франция

Политика

За всё хорошее и против всего плохого во всех сферах

Зеленский рассказал, за какие места его поддерживают Германия и Франция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 30 мая 2019, 20:16 — REGNUM  Германия и Франция поддерживают приоритеты новых властей Украины, заявил 30 мая украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главами германского и французского МИД Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом.

По словам Зеленского, Берлин и Париж «поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией».

Кроме того, новый президент Украины заявил, что главным приоритетом является прекращение войны, однако не уточнил, какую войну он имеет в виду.

Ранее Зеленский сообщил сенатору США Роберту Портману о «двух войнах», которые ведёт Украина. По его словам, это война против России и война с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал сенатору США о том, что Украина ведёт сразу «две войны»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить