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В Пекине прошли российско-китайские переговоры

Политика

Визит в столицу КНР совершила делегация Администрации президента России

Пекин, 30 мая 2019, 20:00 — REGNUM  В Пекине прошла встреча находящегося с визитом в КНР во главе делегации Администрации президента (АП) Российской Федерации Анатолия Серышева, помощника президента РФ, с членом Политбюро ЦК КПК, заведующим отделом ЦК по организационной работе Чэнь Си, сообщает 30 мая Синьхуа.

Чэнь Си отметил высокий уровень и динамичные темпы развития двусторонних отношений Москвы и Пекина, достигнутые под стратегическим руководством лидеров двух стран — президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина. Он подчеркнул важность как их недавней встречи в Пекине, на форуме «Пояса и пути», так и в ходе предстоящего визита китайского лидера в Россию и его участия в Петербургском экономическом форуме.

Китайский партийный деятель особо отметил, что тем самым дается старт торжественным мероприятиям в честь 70-летия установления между нашими странами дипломатических отношений. По его словам, Китай готов расширять обмен опытом в сферах государственного управления и подготовки кадров.

Серышев, в свою очередь, подчеркнул, что Москва намерена повышать интенсивность обменов и уровень взаимного политического доверия, одновременно продвигая двустороннее практическое сотрудничество по широкому кругу вопросов.

Визит делегации АП РФ прошел в преддверие очередной, второй в текущем году, российско-китайской встречи на высшем уровне.

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Российско-китайские отношения
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