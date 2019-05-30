Четверг, 30 Мая 2019 года
20:28:59 МСК

Путин рассказал, кто станет владыкой всего мира

Политика

Лидерство в сфере искусственного интеллекта определит степень влияния страны на все мировые процессы

Путин рассказал, кто станет владыкой всего мира
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Герман Греф во время посещения школы программирования Сбербанка

Москва, 30 мая 2019, 19:56 — REGNUM  Россия должна выйти на передовые позиции в области искусственного интеллекта, заявил 30 мая президент России Владимир Путин на совещании в школе программирования Сбербанка.

Президент России подчеркнул, что степень развития искусственного интеллекта определяет место страны в мире, а монополист в этой сфере «станет властелином мира».

По мнению Владимира Путина, «борьба за технологическое лидерство, прежде всего, в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции, а скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии».

Глава государства отметил, что эти технологии беспрецедентны по степени влияния на большинство сфер жизнедеятельности всего человечества и каждого конкретного человека, и поставил задачу усилить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта, а также обеспечить законодательную базу для внедрения этих технологий в реальную жизнь страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Облачные вычисления китайской компании Alibaba приходят на рынок Бразилии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить