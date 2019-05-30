Зеленский рассказал сенатору США о том, что Украина ведёт сразу «две войны»

Киев, , 19:56 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ведёт «две войны». Об этом он сказал сегодня, 30 мая, на встрече с американским сенатором Робертом Портманом.

«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — сказал Зеленский.

Также он высказался и о внеочередных выборах в Верховную раду, которые должны пройти 21 июля.

«Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать», — пояснил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский уже неоднократно высказывался о том, что Украина ведет войну с Россией и что Россия для Украины — враг. Более того, он говорил, что президент России Владимир Путин для него тоже враг.