Путин наградил главу минсельхоза Татарии орденом Александра Невского

Москва, , 19:39 — REGNUM Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия, вице-премьер Татарии Марат Ахметов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Орден вручается, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте документа.

Награды удостаиваются чиновники, артисты, врачи, деятели культуры, экономисты за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.

Орден Святого Александра Невского был учрежден еще Екатериной I в 1725 году. В 1917 году упразднен вместе с другими царскими наградами. Затем существовал с 1942 по 1991 год. Знак ордена Александра Невского воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.

ИА REGNUM напоминает, Ахметов вошел в пятерку лидеров предварительного голосования «Единой России» для дальнейшего выдвижения в депутаты Госсовета республики. Он является главным кандидатом на пост спикера регионального парламента.

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