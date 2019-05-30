«Верховная рада передаёт большой привет Володе»

Киев, , 19:16 — REGNUM Верховная рада Украины, отказавшись отправить в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «передаёт большой привет Володе», — заявил близкий к лагерю Петра Порошенко украинский политолог Тарас Березовец, комментируя события в украинском парламенте.

«Отставка правительства не прошла и это означает, что до формирования следующего Кабмина можно работать, не опасаясь игрищ в дефолт, которые затеяли друзья Володи (Зеленского)», — отмечает Березовец.

Также он подчеркивает, что Зеленский потребовал отставки Гройсмана, но своей кандидатуры на пост главы правительства так и не подал. Эксперт высказывает мнение, что нужного кандидата новому президенту Украины подбирает олигарх Игорь Коломойский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в интервью изданию Financial Times, опубликованному 26 мая, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов, т. е. по сути объявления дефолта.

28 мая секретарь Совнацбеза Украины Александр Данилюк выразил мнение, что президент Зеленский «не прислушивается» к подобным советам.

«У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом: государство должно защищать интересы граждан», — заявил Данилюк.

Сегодня, 30 мая, Верховная рада Украины показательно не поддержала постановление об отставке Гройсмана, за это решение высказались всего 97 депутатов.