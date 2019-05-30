Пенс вылетел в Канаду на переговоры с Трюдо

Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс вылетел в Канаду на переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо, 30 мая передает агентство Reuters.

Основными вопросами предстоящих двусторонних переговоров называются новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, а также торгово-политический спор США и Канады с Китаем.

Также ожидается, что Пенс и Трюдо обсудят политический кризис в Венесуэле и меры по поддержке самоназначенного «временного президента» Хуана Гуайдо.

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