США заявили об эффективности экономических санкций против Ирана

Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Госдепартамент США 29 мая провел брифинг, который в частности, осветил и ряд вопросов по Ирану. По словам официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, вывод подразделений ливанской военизированной группировки «Хезболла» из Сирии стал результатом введенных против Ирана американских санкций.

Морган Ортагус заявила, что действия США по оказанию максимального давления на Иран направлены на то, чтобы лишить «средств для проведения его разрушительной внешней политики». Она также сказала, что это дает результат и «лишает иранских доверенных лиц средств, на которые они полагаются, чтобы действовать от имени режима».

Морган Ортагус отметила, что впервые «Хезболла» была вынуждена публично обратиться за финансовой поддержкой. Она также добавила, что «Иран выводит боевиков «Хезбаллы» из Сирии и сокращает или отменяет их зарплаты».

По данным из других источников, размер финансирования организации «Хезболла» со стороны Ирана составлял 700 миллионов долларов в год.

«Хезболла» официально вступила в сирийскую войну весной 2013 года. Она помогла Сирийской арабской армии отвоевать несколько районов, включая пограничные города Аль-Кусейр, Таль-Калах, Аль-Забадани и Ябруд. Ливанская организация также сыграла решающую роль в успешной кампании сирийской армии по возвращению восточного района Алеппо.

За время военной компании в Сирии по состоянию на начало 2019 года «Хезболла» потеряла около двух тысяч человек убитыми.