«Мира в действиях и намерениях Зеленского пока что не видно»

Киев, , 18:57 — REGNUM Пока ни один шаг нового президента Украины Владимира Зеленского не демонстрирует, что он хочет достигнуть мира в Донбассе, заявил председатель политсовета, стратегического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

В частности, политик прокомментировал первый визит Зеленского в Донбасс, где президент осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье.

«Я думаю, что это больше сделано было с точки зрения пиара — посмотреть, в каких условиях находятся наши военнослужащие. И здесь, если после этого что-то изменится, то это положительно для военнослужащих, думаю, что пока не более. Если говорить о том, что, посетив эту часть, он каким-то образом приблизился к миру, так я, к сожалению, должен утверждать, что это не так», — отметил Медведчук.

По его словам, пока ни один шаг, сделанный Зеленским, не демонстрирует, что он хочет реально мира в Донбассе, хочет договоренности с Донецком, с Луганском, с Москвой.

«То, чего от него требуют большинство граждан по последним социологическим исследованиям, а это 41%. То, чего требуют от него, чтобы он по вопросам мира общался с президентом России, — 75%, и то, чтобы он напрямую говорил с представителями и руководителями Донецка и Луганска. Пока ни одного шага в этом направлении не сделано. Кроме заявления во время его инаугурационной речи, где он сказал, что ради мира он готов на все — на потерю рейтингов и даже должности», — напомнил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Далее он отметил — непонятно, что именно собирается делать Зеленский, пока известно только, что он против особого статуса Донбасса и против амнистии.

«Все остальное — неизвестно. Но даже эти заявления, эти шаги и эти действия его команды, я хочу обратить ваше внимание, что члены его команды говорят: «Да, Минские соглашения нужны, но они нужны потому, что на основании Минских соглашений есть санкции, введены против России». Ну если это так, то это еще одно подтверждение того, что мира в действиях, и самое главное в намерениях господина Зеленского не видно», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что визит Зеленского на подконтрольную Киеву территорию Донбасса состоялся 27 мая.

Согласно официальной информации, он пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорилось в отчет пресс-службы президента.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся бойцы, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. Кроме того, президент заслушал доклад командующих ВСУ.