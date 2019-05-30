Британский SAS развернут в Ираке

Багдад, , 18:32 — REGNUM В Ирак прибыли тридцать военнослужащих из Special Air Service (SAS) и Special Boat Service (SBS), подразделений специального назначения сухопутных войск и военно-морского флота Британии. Об этом сообщает новостной ресурс AL-Masdar News со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror.

Целью прибытия британского спецназа называется охота за Абу Бакром аль-Багдади, лидером ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этом вопросе британцы будут сотрудничать со специальными подразделениями ВС США и иракскими спецназовцами из «Золотой дивизии».

Есть информация, что Багдади жив и находится в бегах. Предположительно, в иракской провинции Аль-Анбар. Она граничит с Сирией. В этой провинции сосредоточено несколько военных баз США.

Ранее один из парламентариев Ирака обвинил американских военных в укрывательстве Багдади, чтобы и дальше создавать официальный повод для присутствия в Ираке военного контингента США якобы для решения задач по борьбе с терроризмом.

Прибытие британского спецназа может преследовать совершенно другую цель — противодействие Ирану, у которого в Ираке есть надежный союзник в лице шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби».