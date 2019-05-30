«Идёт необъявленная война»: Рада показывает Зеленскому, «кто в доме хозяин»

Киев, , 18:30 — REGNUM Верховная рада Украины вряд ли уволит назначенных Петром Порошенко министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

Об этом 30 мая заявил в кулуарах парламента Украины внефракционный депутат, экс-спикер Верховной рады Владимир Литвин, передает корреспондент ИА REGNUM .

Ранее сегодня Зеленский внес в парламент официальные представления на увольнение Полторака, Климкина и Грицака. В представлениях говорится, что глава государства действует на основании Конституции, законов Украины, и настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов.

«Верховная рада Украины никогда не оспаривала право президента избрать тех кандидатов на соответствующие должности, относительно которых у него есть своя система видений и аргументов. Сегодня ВРУ из-за своей недееспособности не сможет рассмотреть эти вопросы. Завтра ВРУ традиционно не работает… Очевидно, это перекочует на вторник (4 июня — ред.). Есть сомнения, что будут позитивные решения. Таким способом часть депутатского корпуса желает показать, кто в доме хозяин», — считает Литвин.

При этом он считает, что согласно президентской квоте парламент обязан назначить двух министров и главу СБУ.

«Он (президент Владимир Зеленский — ред.) имеет право назначить двух министров, руководителя Службы безопасности. Это не право Верховной рады Украины принимать или не принимать это решение. Это обязательство ВРУ рассмотреть и принять соответствующее решение, поскольку президент отвечает за вопросы безопасности и внешнюю политику Украины. Тут играть в политические игрища как минимум безответственно и неприемлемо для страны», — считает Литвин.

Также экс-глава парламента вспомнил сегодняшнее провальное голосование за отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и заявил, что последние события в Раде похожи на «необъявленную войну в стране между ветвями и институтами власти».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр обороны Украины Степан Полторак предостерег новое руководство государства от «экспериментов» над армией.

«Моя мечта — чтобы Украина никогда больше не вернулась в 2014 год. Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск», — сказал министр.

В свою очередь Зеленский призывал народных депутатов не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара, а голосовать за «реформаторские законопроекты».

«Несмотря на то, что ваша деятельность почти уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного возобновить доверие общества к представительской демократии», — обратился к депутатам президент.