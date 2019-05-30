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Зеленский может использовать Саакшвили против Авакова – прогноз

Политика

Андраник Мигранян рассказал, зачем президенту Украины понадобился бывший президент Грузии

Москва, 30 мая 2019, 18:30 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский вернул в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, так как тот может пойти против кого угодно, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 30 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленский был пустым местом, и голосовали не за Зеленского, — сказал Мигранян. — Как правило, когда улица приводит каких-то людей во власть, эти люди очень долго не могут понять, что им делать. Потому что они не могут понять, что такое государственная машина, они не знают, как она функционирует. У них нет подготовленных программ. Люди, которые невежественны и некомпетентны, ничего не могут строить».

В то же время, по мнению Миграняна, приглашение Саакашвили — это очень умный со стороны Зеленского ход.

«Во-первых, у Саакашвили есть легенда. Он был мастером пиара. Он показал себя как реформатор, а в глазах Запада он свой человек, — сказал профессор. — Джон Маккейн мне сам говорил: «Это наш парень, который говорит на нашем языке и понятными нам словами». Это такой актив Зеленского. Вдруг Зеленскому захочется использовать Саакашвили как таран против кого угодно. Например, против Арсена Авакова. Зеленскому не хочется быть зависимым от разных людей, и он понимает, что Саакшвили может пойти против кого угодно, не боясь никого. Потому что у него есть международная репутация и легенда».

Напомним, что поводом для этого разговора стал показанный в эфире программы репортаж о возвращении Саакашвили на Украину.

«Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать — строить то, что мне не дали сделать в Одессе», — сказал журналистам Саакашвили.

Также отметим, что 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили намерен добиваться права вернуться на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский
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